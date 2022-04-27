Belçika’daki ‘Ermeni soykırımı’ anıtına saldırı: Üç hilal çizip Paylan’a hakaret ettiler

Kimliği belirsiz kişiler Belçika’daki ‘Ermeni soykrımı’ anıtı Haçkar’ın üstüne kırmızı boyayla HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı hedef göstererek ‘F*ck Paylan’ (Paylan’ı s*****m) yazdı ve üç hilal çizdi. 24 Nisan anmasında anıtın önüne bırakılan çiçekler ve mumlar da parçalandı.

Fotoğraf: Aris Nalcı (Twitter)

Paylan, ‘Ermeni soykırımı’nın tanınmasına ilişkin kanun teklifi sunduğu için hedef gösterilmişti.

Artı Gerçek’ten Aris Nalcı’nın aktardığına göre Ixelles belediyesinde Henri Michaux Meydanı’nda bulunan anıta dün saldırıldı.

Belçika Federal Parlemento Milletvekili Michel De Maegd, saldırıyı şu sözlerle kınadı: “Bu alçakça hareket benim için bir nefret çağrısından ne eksik ne fazla. Suçluların bulunup cezalandırılması için her şey yapılmalı. Bu konuda hükümete başvuracağım. Hoşgörüsüzlüğün ve nefretin toplumumuzda yeri yoktur. Bu eylem, dünya çapında bazılarının totaliterliği için hayatlarıyla ödeyen tüm insanların anısını sürdürme ihtiyacını gösteriyor. Bu hikayeyi, onların hikayesini yeni nesillere öğretmemiz gerek, ki asla unutulmasın.”

Ixelles Belediye Başkanı Christos Doulkeridis “Bu tür davranışlara asla tahammül edemem. Polis bir dosya açtı ve (anıt) derhal onarılacak” dedi.

Polis bölgedeki kamera kayıtlarından ve telefon bağlantılarından saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Akşener ve AKP hedef almıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paylan’ın teklifini ‘hadsizlik’ olarak nitelerken “Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır” demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’se ‘konuyu hukuki olarak takip edeceklerini’ söylemişti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, teklifi işleme koymayarak iade etmişti.

İki gün önce konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şöyle demişti: “TBMM’nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum. Bunları bu parlamentonun mensubu olmaya yakıştıramıyoruz.”

Özdağ tehdit etmişti

Paylan, geçen sene 24 Nisan’da paylaştığı tweet nedeniyle de sağ partilerden tepki toplamıştı: “106 yıl sonra, soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz.”

Dönemin bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, bu tweet’i alıntılayıp HDP’li vekili tehdit etmişti: “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın.”

Paylan, Özdağ hakkında ‘suç işlemeye tahrik’, ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik‘ ve ‘hakaret ve tehdit’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.