Biden’ın ‘soykırım’ sözü Dışişleri’ni kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan’da yaşananları bir kez daha ‘Ermeni soykırımı’ diye andı. Dışişleri Bakanlığı, açıklamayı tepkiyle karşıladı.

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Biden geçen yıl 24 Nisan’da ‘soykırım’ diyen ikinci ABD başkanı olmuştu. Biden, bugünkü yazılı açıklamasında, 24 Nisan için “Soykırımın başladığı tarih” ifadesini kullandı.

ABD başkanı, ‘Ermeniler’in soykırıma katlandıktan sonra kendi toplumlarını ve kültürlerini yeniden inşa etmeye odaklandıklarını, Ermeni Amerikalılar’ın ABD’nin hayati bir parçası olduğunu’ ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklamanın üzerinden henüz kısa süre geçmişken yanıt verdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle: “1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden’ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz.

‘Ahlaken sorunlu’

Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.

‘Tartışmalı dönem’

Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan’la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür.”