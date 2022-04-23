Akşener ve AKP’den HDP’li Paylan’a ‘Ermeni soykırımı’ tepkisi: ‘Hadsizlik’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’e ‘Ermeni soykırımı’nın tanınmasına ilişkin kanun teklifi sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’a tepki gösterdi: “Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır.”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise “Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Akşener, Twitter paylaşımında Paylan’ın ismini vermeyerek şunları yazdı: “TBMM’ye verdiği sözde ‘soykırım’ teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez.”

TBMM'ye verdiği sözde "soykırım" teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum.



Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez. — Meral Akşener (@meral_aksener) April 23, 2022

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın aktardığına göre Meclis Başkanı Mustafa Şentop söz konusu teklifi işleme koymayarak iade etti. Bozdağ, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği bir yer değildir. Meclis başkanımız sayın Mustafa Şentop, bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır.”

Bugün Adana’da iftar programına katılan AKP Sözcüsü Çelik de Paylan’ı şu sözlerle hedef aldı: “Garo Paylan adlı bir şahıs, milletimize iftira anlamına gelen sözde soykırımın tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teklif vermiş. Bu yalan ve ahlaksız teklifi mahkum ediyoruz ve lanetliyoruz. İlgili şahıs derhal yüce Türk milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız. “

Özdağ tehdit etmişti

Paylan, geçen sene 24 Nisan’da paylaştığı tweet nedeniyle de sağ partilerden tepki toplamıştı: “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz.”

Dönemin bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, bu tweet’i alıntılayıp HDP’li vekili tehdit etmişti: “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın.”

Paylan, Özdağ hakkında ‘suç işlemeye tahrik’, ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik‘ ve ‘hakaret ve tehdit’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.