Erdoğan’dan 24 Nisan mesajı: Geleceği beraber inşa etmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Nisan nedeniyle Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’a mesaj gönderdi.

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Erdoğan, mesajında, hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yâd ettiğini, hayatta olan yakınlarına samimi taziyelerini ilettiğini ifade etti.

“Birinci Dünya Savaşı’nın zorlu şartlarında ebediyete irtihal eden tüm Osmanlı vatandaşlarına Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyorum” diyen cumhurbaşkanı, savaşa tekabül eden yıllarda çok acılı bir dönem bulunduğunu, ortak acıları, dini, etnik, kültürel hiçbir ayırım gözetmeden anlamak ve paylaşmanın bir insanlık vazifesi olduğunu vurguladı.

‘Geleceği beraber inşa edelim’

Erdoğan mesajda şunları kaydetti: “Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin, geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum.

Nitekim komşumuz Ermenistan’la bu amaçla olumlu bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Normalleşme sürecinin, iki komşu ülke arasında yakın işbirliğinden yana olan Ermeni kökenli vatandaşlarımızca da samimiyetle desteklendiğini biliyor ve bunu çok önemsiyorum. Çok uzun yıllar sonra bölgemizde kalıcı barış ve istikrar adına ortaya çıkan bu tarihi fırsatın değerlendirilmesine sizlerin de güçlü katkı vermesini bekliyorum.

‘Emniyetleri için her türlü gayreti göstereceğiz’

Bu topraklardaki asırlara sâri birlikteliğimiz boyunca kültürel ve beşeri hayatımızda silinmez izler bırakan Ermeni vatandaşlarımızın, huzur, güven ve emniyet içinde hayatlarını idame ettirmeleri için her türlü gayreti göstereceğimizden emin olmanızı istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Birinci Dünya Savaşı’nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini tekrar saygıyla anıyor, anma merasimine iştirak eden tüm vatandaşlarıma selam ve hürmetlerimi iletiyorum.”