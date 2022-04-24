CHP’den HDP’li Paylan’a ‘soykırım’ tepkisi: Herkes kendi işine baksın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ‘Ermeni soykırımı’nın tanınmasına ilişkin kanun teklifi sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’a isim vermeden çıkıştı: “Herkes kendi işine baksın.”

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Paylan’ın söz konusu teklifi sağ partilerden tepki toplamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teklifi ‘hadsizlik’ olarak nitelerken “Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır” demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’se ‘konuyu hukuki olarak takip edeceklerini’ söylemişti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, teklifi işleme koymayarak iade etmişti.

‘Siyasetçinin görevi değil’

Öztrak, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır.”

Herkes kendi işine baksın.

Tarihçi kendi işini,

Siyasetçi kendi işini yapsın.

Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir.

Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir.

Gönül yıkan değil,

Gönül yapan olmaktır. — Faik Öztrak (@faikoztrak) April 24, 2022

Özdağ tehdit etmişti

Paylan, geçen sene 24 Nisan’da paylaştığı tweet nedeniyle de sağ partilerden tepki toplamıştı: “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz.”

Dönemin bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, bu tweet’i alıntılayıp HDP’li vekili tehdit etmişti: “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın.”

Paylan, Özdağ hakkında ‘suç işlemeye tahrik’, ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik‘ ve ‘hakaret ve tehdit’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.