Babacan: 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum” dedi.
Babacan, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı 24 Nisan mesajında şunları yazdı: “Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum.”