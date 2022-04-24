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Yaramazlara biraz batar!

Babacan: 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum


DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan , Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste düzenlenen partisinin Edirne İl Başkanlığı olağan kongresine katıldı. Babacan kongrede konuşma yaptı. ( Gökhan Balcı – Anadolu Ajansı )

Babacan, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı 24 Nisan mesajında şunları yazdı: “Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum.”


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Belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Her ne kadar sonuna gelinmiş gibi gözükse bile bu sürecin sebep olduğu psikolojik etkilerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bireyden bireye farklılık gösterse de bu etkilerden tamamen kurtulmak aylar hatta yıllar sürebilir. 