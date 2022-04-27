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Yaramazlara biraz batar!

TÜGVA binasına saldırı: Bir kişi daha gözaltına alındı


İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün aktardığına göre 21 Nisan’da İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilciliği binası önünde el yapımı patlayıcı bulunmasıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Bursa’da 20 Nisan’da gardiyanları taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirilmiş, bir personel hayatını kaybetmişti. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeyse bir gün sonra Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ofisine saldırı düzenlenmiş, olay yerinde EYP parçaları bulunduğu açıklanmıştı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün patlayıcıyı bırakan B.Y. adlı zanlının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Polisin açıklamasında B.Y.’nin kullandığı değerlendirilen üçü Tuzla olmak üzere, Beykoz ve Küçükçekmece’deki toplam beş adresteki aramalarda eylemden sonra giydiği kıyafetler ve dijital malzemelerine el konulduğu belirtildi.

Şüpheliyle irtibatlı olan K.Ç. isimli bir kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

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