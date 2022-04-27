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Yaramazlara biraz batar!

Tunus’ta dört Türk gemici tutuklandı: Gemiyi kasıtlı batırma ihtimali inceleniyor


Reuters haber ajansı, Tunus’ta dört Türk gemicinin tutuklandığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Gemiciler ülkenin güneyindeki Gabes kentinde bu ay batan bir gemiden kurtarılmıştı. Geminin kasıtlı bir şekilde batırılma ihtimalini incelemeye karar veren mahkeme dört Türk, iki Azerbaycanlı ve bir Gürcü’den oluşan mürettebatın bu süreçte tutuklu kalmasına karar verdi.


Ekvator Ginesi’nden Malta’ya bin ton petrol taşıdığını deklare eden Xelo geminin batmasının ardından inceleme için dalan özel ekipler, geminin kargo deposunda petrol olmadığını tespit etmişti.

Gabes mahkemesinin sözcüsü Mohamed Karay, geminin sigorta şirketlerinden para almak için kasıtlı bir şekilde batırılma ihtimalini inceleyeceklerini açıkladı.

Karay, mürettebatın kargoya dair belgelerin kaybolduğunu söylediğini ve sorgularında çelişkili ifadeler kullandıklarını belirtti.

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