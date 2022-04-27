Dünya genelinde Kinder bağlantılı 151 Salmonella vakası tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Belçika’daki Kinder fabrikasında Salmonella bakterisi tespit edilmesinin ardından dünya genelinde 151 vaka bildirildiğini duyurdu.

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DSÖ’nün yazılı açıklamasına göre 25 Nisan itibariyle Kinder ürünleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 151 Salmonella vakası tespit edildi.

Bunların 65’i İngiltere’de, 26’sı Belçika’da, 25’i Fransa’da, 10’u Almanya’da, 15’i İrlanda’da, dördü İsveç’te, ikisi Hollanda’da kayda geçti.

Lüksemburg, Norveç, İspanya ve ABD’de birer vaka görüldü.

Vakaların yüzde 89’u, 10 yaş altı çocuk. 21 vakada kusma, mide bulantısı ve kanlı ishal gibi ağır belirtiler var. Henüz can kaybı raporlanmadı.

Ne olmuştu?

Hem Fransa hem de Britanya’da Kinder sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olarak çocuklarda salmonella bakterisi görülmesi nedeniyle Ferrero şirketi Belçika’da üretilen bazı ürünleri raflardan çekmişti.

Belçika’daki fabrikanın da denetim amacıyla bir süre üretime ara verdiği belirtilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Salmonella bakterisi riskine karşı Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirmişti. Türkiye’de Kinder Schoko Bons adlı ürünün iki partisine toplatma kararı verilmişti.