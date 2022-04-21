Kinder’in iki parti ürününe toplatma kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki Kinder ürününün toplatılacağını duyurdu.

Hem Fransa hem de Britanya’da Kinder sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olarak çocuklarda salmonella bakterisi görülmesi nedeniyle Ferrero şirketi Belçika’da üretilen bazı ürünleri raflardan çekmişti.

Belçika’daki fabrikanın da denetim amacıyla bir süre üretime ara verdiği belirtilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Salmonella bakterisi riskine karşı Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirmişti.

İki parti ürüne toplatma

Bakanlığın açıklamasında Türkiye’deki Kinder ürünlerinde şimdiye dek Salmonella bakterisi tespit edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin güncel tespitleri ülkelerle paylaştığı, bu kapsamda iki ürünle ilgili bildirim yaptığı belirtildi.

Buna göre Kinder Schoko Bons adlı ürünün iki farklı partisi için toplatma kararı çıktı.