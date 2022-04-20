Ferrero Türkiye’den salmonella açıklaması: Piyasadaki tüm Kinder ürünleri güvenli

Ferrero Türkiye, ülkedeki Kinder ürünlerinin resmi kontrolden geçirildiğini, güvenilirliğinin teyit edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hem Fransa hem de Britanya’da Kinder sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olarak çocuklarda salmonella bakterisi görülmesi nedeniyle Ferrero şirketi Belçika’da üretilen bazı ürünleri raflardan çekmişti. Belçika’daki fabrikanın da denetim amacıyla bir süre üretime ara verdiği belirtilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ysa salmonella bakterisi riskine karşı Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirmişti.

Ferrero Türkiye’nin açıklamasında şu ifadeye yer verildi:

“Kinder ürünleri ile ilgili T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarihli aşağıdaki açıklamasına istinaden kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz.

Aşağıdaki açıklamada bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir.

pic.twitter.com/CBmYMTNJr0 — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@TR_GKGM) April 19, 2022

Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz.

İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır.

Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Salmonella, beş yaşın altındaki çocuklarda, 65 yaşın üstündekilerde ve bağışıklığı baskılananlarda ağır enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Bakteri daha önce ABD ve Avrupa ülkelerinde salgınlara neden olmuştu.