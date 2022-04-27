Kavala’nın Gezi kararına ilk yorumu: Ellerinde ip olsa beni asacaklardı

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, “Ellerinde ip olsa beni asacaklardı” dedi.

Fotoğraf: osmankavala.org

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Silivri Cezaevi’ne giderek 1639 gündür tutuklu bulunan Kavala ile aynı davada 18 yıl hapis cezası alıp tutuklanan avukat Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay’ı ziyaret etti.

Özel’in aktardığına göre Kavala, karara dair şunları söyledi: “Elbette bekliyordum. Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum ama bu kadarını da beklemiyordum. Bir zaman birbirlerine ip atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı. (AİHM’in tutukluluğun devamını hak ihlali görmesi) Bırakın tutukluluğa devamı bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verdiler.”

Kavala, mahkemeye heyetinden bir hakimini tüm sanıkların beraatini istediği karşı oyun kıymetli olduğunu ancak bunun Avrupa hukukuna kafa tutma ve hiçe sayma anlamına geldiğini kaydetti.

‘Türkiye bunu kendine niye yapıyor?’

Avukat Can Atalay, kendisine destek verenleri selamlarken “Suçsuzluğumuza emin olduğumuz için moralimiz yüksek. Atanamamış bir milletvekili aday adayı bizi Silivri’ye gönderdi” dedi.

Tayfun Kahraman, kızıyla vedası üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Merak etme Vera, baban bize emanet ve babanı sana kavuşturacağız” söylemini kıymetli bulduğunu ifade etti.

Hakan Altınay da şunları kaydetti: “Türkiye bunu kendine niye yapıyor? Türkiye, çok zor dost edinebilen bir ülkeydi ve çok zor da olsa önemli dostlar edinmiştik. Şimdi bu dostların pek çoğunu Kavala içeride tutulurken ve bu kararla kaybettik. Nobel Barış Ödülü sahibi Martti Ahtisaari’nin Türkiye’nin AB üyeliği için yapmış olduğu büyük mücadeleyi nasıl unuturuz, böyle bir dostu niye kaybederiz? John Fransua Bayer, Fransız dekan, insan hakları savunucusu, Öcalan meselesinde Türkiye’nin tezlerini dünyaya anlatmaya çalışmıştı. En meşru dertlerimizi anlatamayan bir ülkeye dönüştük. Norveç başbakanı, darbe gecesi gece 23.30’da ‘Hukuk dışı bu darbe, Türkiye’ye karşıdır, Türkiye’nin yanındayız’ açıklamasını yapmıştı. O şimdi Türkiye’den gelen telefonlara çıkmıyor. Kavala’nın uzun tutukluluğu ve Kavala’nın darbeci olduğu iddiası karşısında.”