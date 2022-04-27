Mimarlar Odası’nda Gezi nöbeti: Arkadaşlarımız bırakılana kadar devam

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı davasında verilen mahkûmiyet ve tutuklama kararı nedeniyle İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Karaköy semtindeki Mimarlar Odası önünde nöbet tutulmaya başlandı.

Giritlioğlu ve Muhçu (Fotoğraf: Diken)

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, iş insanı Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Diğer yedi sanık ise 18’er yıl hapis cezası almıştı.

Nöbet başlangıcında konuşan Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, tutuklama kararının ‘kendisini hukuka değil saraya bağlı gören iki memur’ tarafından verildiğini, bunun hukuk tarihine kara leke olarak geçtiğini ifade etti.

Muhçu, “Arkadaşlarımız ideolojik ve rant odaklı bir dayatmaya karşı kamu görevlilerini mimarlar ve şehirler odası adına uyarmıştır, görevlerini yerine getirmiştir” dedi.

‘Nöbeti sürdüreceğiz’

Muhçu sözlerini şöyle sürdürdü: “Dava dosyası yalan ve düzmece belgeler üzerine oluşturulmuştur. Bu yargı bağımsızlığına açık bir darbedir. Kenti, doğayı savunanlara hukuk dışı baskılar uygulanmaya başlamıştır. Bunu Türkiye’nin dört bir yanında görüyoruz.

Bizlerin bu baskı zulüm zorbalık karşısında otokrasiye boyun eğmemiz mümkün değildir. Baskılar umudu büyütmeye devam edecektir. Gezinin bütan değerlerini ve arkadaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Salı günü (26 Nisan) saat 11’de Mimarlar Odası önünde adalet nöbeti başlamıştır. Türkiye’nin dört bir yanında da devam edecek. Arkadaşlarımız bırakılana kadar devam edeceğiz.”

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu da şunları söyledi: “Ormanlar kesilirken, parklar yağmalanırken oradaydık, orada olmaya da devam edeceğiz. Gezi Parkı’nda hukuksuz inşaata karşı başlattığımız mücadele hukuksuz tutuklamalarla devam ediyor. İktidar ve etrafında kurduğu sömürü ağları unutmasın ki bugüne kadar beslendikleri kent suçlarına karşı mücadele meslek odalarının mücadelesiyle devam edecek. Arkadaşlarımızı en kısa zamanda alacağız.”