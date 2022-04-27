Sendika ve meslek örgütlerinden çağrı: 1 Mayıs iki yıl aradan sonra evden çıkıp meydanlara iniyor

Sendika ve meslek birlikleri, pandemi nedeniyle iki yıldır kitlesel olarak kutlanamayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbulun Maltepe ilçesinde düzenlenecek mitinge çağırdı.

1 Mayıs, corona virüsünün salgına dönüştüğü 2020’de ve geçen yıl kitlesel olarak meydanlarda kutlanamamıştı. Vaka sayılarındaki düşüş ve pandemiyle ilgili kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanmasının önü açıldı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) dün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde düzenlenecek mitinge katılmaya çağırdı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’ndeki toplantıya sendikalar, meslek odalarının temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

Basın açıklamasını okuyan oyuncu Tilbe Saran, ekonomi, hukuk ve özgürlükler konusunda eleştirilerde bulunarak, “Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. İşçiler, emekçiler, tüm sömürülenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var” dedi.

1 Mayıs’ta Maltepe Meydanı’nda düzenlenecek mitinge katılacaklarını belirten Saran, emekten, barıştan ve özgürlükten yana olan herkesi meydanlara davet ettiklerini söyledi.