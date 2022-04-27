Karamollaoğlu’ndan Gezi davası yorumu: Hakimler de hesaba çekilecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gezi davasındaki kararlar sonrası, iktidarın menfaatini kollayan hakimlerden endişe duyduğunu söyledi. Karamollaoğlu ayrıca “Hâkimler de hesaba çekilecek” dedi.

Taksim Gezi Parkı’nda 2013’teki eylemlere ilişkin davada, iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, yedi kişiyeyse 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Karar, Türkiye ve dünyada büyük yankı bulurken, iktidara yakın kesimler dışında da tepkiyle karşılandı. Muhalefet ayrıca Gezi davası hakimlerinden Murat Bircan’ın daha önce iktidar partisinden milletvekili aday adayı olmasını gündemde tutmaya devam ediyor.

Karamollaoğlu’nın partisinin genel merkezinde yaptığı değerlendirmeler şöyle:

*Bir yerde hukuk, adalet olmadan orada huzur olmaz. İktidar kendisinin ve gerçeklerinin dışında karar veren hâkimleri değiştirip geçmişte kendisinden aday olan, kendisiyle menfaat ilişkisi içinde olanları mahkemelere atayıp sonra onların kararlarını adaletin tecellisi olarak görüyor. Kavala meselesine hiç girmedim, çarpıtıldığı için. Ama gidişat bizi korkutuyor. Yeni tayin edilen hâkim, alınan karara itiraz eden başka bir hâkimden farklı düşünüyor. Ama kararı yeni tayin edilen bir hâkim vermiş oluyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Bu yüzden yarın seçim kurulları yasasında yapılan değişiklik neticesinde iktidarın menfaatlerini kollayacak hâkimlerden endişe ediyoruz, açıkça söylüyorum.

*Ben bugün Türkiye’de adalete güvenmiyorum. İktidarla ilgili karar verirken iktidarın gözünün içine bakarak karar veriyorlarsa ondan doğru karar çıkmaz güvenmem. Bugünler geçecek. Gerçeklerin tereddütsüz konuşulduğu günler gelecek. Hâkimler de hesaba çekilecek. Herkes verdiği kararla ilgili hesap verecek, her hâkim vereceği kararı vermeden önce düşünmek zorunda. Siz basit bir menfaat için fikrinizi kararınızı değiştirir yanlış karar verirseniz bunun hesabını verirsiniz, bunu hem hâkimlere hem onları tayin edenlere söylüyorum yetkililere rağmen bir hâkimin verdiği karar adalettir.