Akşam Postası / 26 Mayıs 2021

Erdoğan’dan Soylu ve Yıldırım’a destek

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çeşitli iddialarla hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a destek verdi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Erdoğan’a tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

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Peker: Şansınızı zorlamayın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın” dedi.

Davutoğlu: Bana kumpas kurdular

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koordinasyonuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine bakanı Berat Albayrak ve eski başbakan Binali Yıldırım’ın kendisine başbakanlığı döneminde kumpas kurduğunu söyledi.

Soylu programının perde arkası: Pazartesi ısrarı; gazeteci isimlerini kim verdi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun pazartesi akşamı gazetecilerin sorularını ‘yanıtladığı‘ programın perde arkasını Habertürk yazarı Fatih Altaylı ve Sözcü yazarı İsmail Saymaz yazdı.

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Akşener ‘parlamenter sistem’ talebini anlattı, ilkelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başkanlık sistemine karşı sundukları ‘iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem’e dair ilkelerini açıkladı.

Demirtaş: Cizre’yi yakıp yıkanlar daha sonra Ankara’yı bombaladı

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2015’te Cizre’deki sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde yaptığı bir konuşmada, ‘dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağıladığı’ gerekçesiyle yargılandığı davada ifadesini verdi.

Bitcoin yeniden 40 bin doların üstünü gördü

Geçen hafta 30 bin dolara kadar düşen bitcoin 40 bin doların üstüne çıktı. Altcoinler de yükseliş eğiliminde.

Yüzde 17.5 faizle ‘nefes kredisi’

KOBİ’leri pandeminin ekonomik etkilerine karşı korumayı amaçlayan ‘nefes kredisi’nde faiz oranı yüzde 17.5.

Tarihi zirveye yaklaşan dolar/TL, ‘Peker’ gündemiyle negatif ayrışıyor

Küresel piyasalarda dolar zayıf bir seyir izlemeyi sürdürürken dolar/TL ise iç siyasi gündemin nasıl şekilleneceğine ilişkin endişelerle yükseldi. Bankacılar bugün siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edeceğini söyledi.

Profesörün önerisi: Aşıda yaş grubu 45’e çekilsin

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, aşı sırasının 45 yaşa çekilmesini istedi.

Dördüncü Beşar Esad dönemine doğru: Suriye sandık başında

Suriye’de devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidildi. Seçim üç aday arasında geçse de Beşar Esad’ın yeniden kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve Britanya’ya göre seçimin herhangi bir meşrutiyeti yok. Türkiye de seçimleri tanımıyor. Ancak Esad pek de oralı değil.

960 kilo kokain kıyıya vurdu: Piyasa değeri 957 milyon lira

Britanya’da, 960 kilo ağırlığında yüzlerce paket kokain ‘kıyıya vurdu’.

Pilot 40 dakika uyuyakaldı: İneceği havalimanına değil 111 kilometre uzaklıktakine gitti

Avustralya’da, uçuş sırasında uyuyakalan bir pilot inmesi gereken havalimanına 111 kilometre uzaklıktaki başka limana indi.

Alerjisi olduğu işini bıraktı, dünyayı dolaşmaya başladı: İyileşti

Britanya’da yaşayan 30 yaşındaki bankacı kadın dolgun ücretle çalıştığı stresli işine alerjisi başlayınca bırakmak zorunda kaldı. Dünyayı dolaşmaya karar veren kadının alerjik reaksiyonları kısa sürede iyileşti.

Rus savcı Dolce&Gabanna reklamını yasaklatmanın peşinde: ‘Aile değerleri’ni reddediyormuş

Rusya’da savcılık bir milletvekilinin şikayeti üzerine ünlü lüks markası Dolge&Gabanna’nın eşcinsel çiftlerin öpüştüğü reklamının yasaklanmasını talep etti.