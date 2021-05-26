Profesörün önerisi: Aşıda yaş grubu 45’e çekilsin

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, aşı sırasının 45 yaşa çekilmesini istedi.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 28 milyon doz aşı yapıldı. Geçen hafta, günlük 170 bin dozluk randevu açıldığı ancak bunun 20-30 bininin dolduğu belirtilmişti.
Milliyet’ten Mert İnan’a konuşan Prof. Dr. Sait Gönen, Çin’den alınan Sinovac aşısının birinci doz randevusunun alınabildiğini belirtirken, “Vakit kaybetmemek için randevu yaş sınırının 45’e çekilmesi gerekir” dedi.
Profesör, aşıda yaş grubunun düşürülmesiyle sırası gelip aşıya gitmeyenlerin yerine yaşça küçüklerin aşılanabileceğini kaydetti.
Türkiye’de son olarak 20 Nisan itibariyle 55 üstü yaş grubunun aşılanması başlamıştı.