Bilim kurulu üyesi: Yoğun bakımdakilerin önemli kısmı 50 yaş altı, hızla aşılanmalılar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova yoğun bakımdaki hastaların önemli bir kısmının 50 yaş altı olduğuna dikkat çekerek bu grubun bir an önce aşılanması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de son olarak 20 Nisan itibariyle 55 üstü yaş grubunun aşılanması başlamıştı.

Reklam

Vakaların hala yüzde 80’inin hastalığı asemptomatik ya da çok hafif geçirdiğini, yüzde 15 kadarının hastanede olduğunu belirten Taşova, “Aşı olanlar özellikle çok hafif geçiriyor. Sonunda bir daha enfeksiyon olabiliyor ama çok hafif geçirmeleri aşının en büyük yararı” dedi.

Türkiye’de vakaların yüzde 80’inde görülen Britanya varyantının çok ağır seyretmediğini kaydeden profesör yayılım özelliği fazla olan bu varyantın farklı mutasyonlarla birlikte daha da ağırlaşma tehlikesinin her zaman var olduğunu vurguladı. Bu nedenle 50 yaş altı grubunun aşılanmasının çok hızlı olması gerektiğini vurgulayan Taşova şöyle devam etti: “Çünkü bize yatan, zatürresi olan ya da yoğun bakıma götürdüğümüz hastalarımızın önemli bir kısmının ya aşısı yok ya da 50 yaş altında olan kişiler. Britanya varyantının da yayılma özelliği fazla olduğu için aşılanmadıkları takdirde ister istemez bir şekilde bu virüsle karşılaşacaklar. Hemen her aşının yüzde 70 ila 95 arasında etkinliği var. Aşılar arasında bir fark olduğunu şimdilik düşünmüyoruz. Pandemideyiz; bir an önce aşılanmak gerekiyor.”

‘Okullar açılabilir’

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) okul kaynaklı bir yayılım olmadığı yolundaki açıklamasına da işaret eden bilim kurulu üyesi “Eşit eğitim hakkı adına öğrencilerin eğitimden mahrum kalmaması gerekiyor. Yeterince veri birikti. Okulların açılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Reklam

‘Bu yılı da pandemiyle geçiririz’

Pandemide iyi bir noktaya gelmenin dünya genelinde yüzde 70 bağışıklığın sağlanmasıyla olacağına vurgu yapan profesör şunları söyledi: “Pandemi daha bitmedi. Bu yılı da pandemiyle geçiririz diye düşünüyorum. DSÖ de sonbahara dikkat çekti.”