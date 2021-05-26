Dördüncü Beşar Esad dönemine doğru: Suriye sandık başında

Suriye’de devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidildi. Seçim üç aday arasında geçse de Beşar Esad’ın yeniden kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve Britanya’ya göre seçimin herhangi bir meşrutiyeti yok. Türkiye de seçimleri tanımıyor. Ancak Esad pek de oralı değil.

Fotoğraf: SANA

Baba Hafız Esad’ın 2000 yılında ölmesinin ardından yönetime geçen Beşar Esad, iç savaşa rağmen koltuğunu korumayı başardı. Esad 2014’teki tartışmalı son seçimde de oyların yüzde 89’unu almıştı.

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Presidential Candidate Dr. Bashar al-Assad, his wife cast votes in elections in Douma City https://t.co/PD0SOJ7X1e pic.twitter.com/ypIUBNRALE — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021

ABD’li ve Fransız yetkililer, daha önce El Cezire’ye yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden savaşta siyasi bir çözüm olmadan seçimin ne özgür ne de adil olacağını söylemişti.

Esad, bu eleştirilere “Devlet olarak bu tür ifadeleri hiç umursamıyoruz” yanıtını verdi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da “Amerika’daki seçimlerden 1000 kat daha iyi” dedi.

51 aday arasından ikisi onaylandı

Seçimde Esad’la birlikte iki aday daha yarışıyor. 51 isim içinden onay alan adaylardan ilki eski kabine bakan yardımcısı Abdallah Saloum Abdullah. İkinci aday ise küçük bir muhalefet partisinin başkanı Mahmud Ahmed Marei. Ancak adayların sembolik olduğu İran, Rusya ve Esad dışında hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir görüş.

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Suriyeli Kadınlar Barış Forumu’ndan Mouna Ghanem, seçimlerdeki karşı adayları “Esad, gizli servisler tarafından onaylanan iki adayı gerçek rakipleriymiş gibi göstererek demokratik yapıyla dalga geçiyor. Onların kazanma şansı yok” diye değerlendirdi.

DSG bölgelerinde seçim yok

Rus medya kuruluşu Sputnik, Süveyda, Halep, Tartus ve Şam gibi şehirlerde halkın seçimlere ‘rekor düzeyde katılım sağladığı’nı yazdı. Suriye topraklarının yaklaşık üçte ikisi şuan Esad’ın kontrolünde. Kuzeydoğudaki Kürt bölgesi ve Türkiye’nin korumasındaki bölgeler dışında Esad ülke içinde artık tamamen etkin güç. Savaş hâlâ devam ediyor olsa da uzmanlara göre Esad, Rusya ve İran’ın desteğiyle savaşı askeri olarak kazanmış durumda.

Oy verme işlemi için ülke genelinde seçim sandıkları kurulurken, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği bölgede seçim yapılmıyor.

İç savaşın bilançosu ağır

Suriye’de Mart 2011’de başlayan iç savaşta 10 yıllık süre geride kaldı. Ülkede bu dönemde 600 bin insan yaşamını yitirdi, 13 milyondan fazla kişi ise evinden oldu.



5,6 milyondan fazla insan ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, 3,6 milyonu Türkiye’ye geldi.