Emevi Camisi’nde namazı Esad kıldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam’da bulunan Emevi Camisi’nde bayram namazı kıldı.

Fotoğraf: SANA

Ülkesindeki iç savaşta kontrolü büyük oranda ele alan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a camide bakanlar, siyasiler ve vatandaşlar eşlik etti.

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SANA’da yer alan habere göre namazı, Şam’daki İslami El Fetih Külliyesi Genel Müdürü Dr. Şeyh Hüsameddin Farfur kıldırdı. Farfur, hutbesinde Esad’ın çıkardığı af kararına övgüler yağdırarak, “Siz sayın cumhurbaşkanı bizlere ve insanlığa, ahlak, hoşgörü ve affetmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu çıkardığınız af kararıyla gösterdiniz” dedi.

Esad geçtiğimiz hafta, ülke içinde işlenen hırsızlık, evrakta sahtecilik, uyuşturucu satıcılığı gibi suçlardan hüküm giymiş kişilere genel af çıkarmıştı.

Emevi Camisi Türkiye için ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu dönemde (5 Eylül 2012) muhalefetin Suriye politikalarına yönelik eleştirilerine cevap verirken şöyle konuşmuştu: “İnşallah biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii’nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi’nin, İbn-i Arabi’nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi’nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu’nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz“

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Bugün Türkiye’de yaşayan kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı 3 milyon 665 bin 946.