Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin yeniden 40 bin doların üstünü gördü

Geçen hafta 30 bin dolara kadar düşen bitcoin 40 bin doların üstüne çıktı. Altcoinler de yükseliş eğiliminde.

Fotoğraf: Pixabay

Nisan ayında 64 bin doları aşarak rekor kıran bitcoin’de geçen haftalarda gelen kötü haberlerle birlikte düşüş hızlanmıştı. Kripto paraların değerleri de denetimin sıkılaştığına işaret eden gelişmelerin ardından gerilemişti.

Reklam

Coinmarketcap verilerine göre, bitcoin sabah saatleri itibariyle 40 bin dolar eşiğini yeniden aşmayı başardı. BTC’nin yeni hedefi ise daha önce kırmakta büyük zorluk çektiği 42 bin dolar direnci.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu ethereum ise geçen hafta 2 bin doların altına indikten sonra 3 bin dolara doğru yeniden bir yürüyüşe çıktı. ETH öğle saatleri itibariyle 2 bin 900 dolarlarda bulunuyor.

Geçen hafta 0,65 dolara kadar inen ripple da yeniden 1 doların üzerine çıkarak burada kalıcı olmaya çalışıyor.

Reklam

Kripto madencileri Çin’deki faaliyetlerini durdurdu

Kripto uzmanlarından Elon Musk’a tepki, yatırım yapmak isteyenlere uyarı

Kurumsal yatırımcı kriptodan altına mı dönüyor?

Çin kısıtlama çağrısını yineledi, Bitcoin sert düştü

Kripto paralarda ‘felaket’i kaldıraçlı yatırımcılar mı hazırlıyor?

Bitcoin’in önüne bir engel daha çıktı

Bitcoin, Musk’ın U dönüşüyle çakıldı

‘Temiz’ bitcoin, ‘kanlı’ bitcoine karşı

SON HABERLER

Gençler Sedat Peker’de ne buldu?

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençler içlerindeki öfkeyi, onlar adına ifade eden, hatta kusan birini izliyor Youtube’da. Bugün Youtube’da izledikleri Sedat Peker, nizama öfkelerinin onlar adına ifade edilmesi anlamına geliyor da olabilir.

İmamoğlu’na protestoda arbede çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Eyüpsultan’da protesto eden bir grup, makam aracına vurdu. Aracı durdurmak isteyen bir kadın çıkan arbedede düşerek yaralandı.