Davutoğlu: Bana kumpas kurdular

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koordinasyonuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine bakanı Berat Albayrak ve eski başbakan Binali Yıldırım’ın kendisine başbakanlığı döneminde kumpas kurduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Davutoğlu’nun bir MYK toplantısında “Hepinizin odalarınızda neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum” dediğini ve kendilerini dinlettiğini öne sürmüştü.

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Bu iddialardan sonra Fox Tv’de konuşan Davutoğlu şunları söyledi: “Artık itiraf ediyorum, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, o dönem cumhurbaşkanının koordinasyonuyla bana kumpas kurdular. O kumpasın hesabını verecekler. Ve ben yalnız bırakıldım.”

İsmail Küçükkaya’nın “Belki cumhurbaşkanının haberi yoktu” sorusu üzerine de, “Cumhurbaşkanının bilgisi dışında olamaz” yanıtını verdi.

‘Soylu, Erdoğan’a mesaj veriyor’

Soylu’nun ‘para sayma makinaları’ üzerinden Erdoğan’a mesaj gönderdiğini belirten Davutoğlu şöyle devam etti: “Sedat Peker’in Süleyman Soylu’ya yönelik iddialarına cevap beklerken Soylu bir anda konuyu bana getirdi. Söylediği her şey külliyen yalandır. Bir tane doğrusu yok. Ben arkadaşlarımı dinletmek gibi bir alçaklık yapmadım ama Soylu alçakça iftira atıyor. Elinde polis, istihbarat var, gerekirse MİT’e başvursun, araştırılsın. Kendinden önceki İçişleri bakanı Efkan Ala’ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftira atıyor aynı zamanda, çünkü ben dinleteceğim, Erdoğan’ın haberi olmayacak öyle mi? Soylu bakın nasıl bir mesaj gönderiyor AK Parti’ye ve cumhurbaşkanına. Para sayma makinesinden bahsetti. Efkan Ala’ya suç isnadında bulunuyor, Muammer Güler’in para sayma makinesini gündeme getiriyor. Bunun üzerinden de Erdoğan’a mesaj veriyor.”

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‘Parti içinde bir çete örgütlendi’

“Soylu, kendi genel başkanını görevden almak için bir kumpasın içinde olduğunu kabul etti. Buradaki mesaj Ak Parti’ye, Erdoğan’a. O mücadelede çetin bir şeye kalkıştım. İmar rantlarına, faiz rantlarına neşter atacaktım. Siyaset ile mafya arasındaki bağları koparmak için yasa getirecektim. Tüm bu adımlara karşı karşımda bir çete örgütlendi parti içinde.”

‘Meydan mafyaya kaldı’

“Şimdi üçü birbirini yemeye girişti, meydan mafyaya kaldı. Bu son saldırı, kurtlar sofrasında birbirini yemekte olan kurtların ‘Buraya birini daha çekelim de onu da yiyelim’ deme çabasıdır. Ben o sofraya gelmem Sayın Soylu. Ama sen o kumpasın hesabını Allah indinde de kullar indinde de hesabını vereceksin.”

‘Bahçeli ve Perinçek baskısıyla…’

“Cumhurbaşkanı tarihi bir yol ayrımında. Alttan alta kaynayan bir yanardağın üstünü kapatmaya çalışırsa hayatının hatasını yapacak. Türkiye’yi kendisinin değil Bahçeli’nin yönettiğini, rotayı da Perinçek’in belirlediğini ortaya koymuş olacak. Bahçeli ve Perinçek baskısıyla Süleyman Soylu makamında kalırsa bundan sonra kimse cumhurbaşkanına itaat ve hizmet etmek düşüncesinde kalmaz, gider Bahçeli’ye, Perinçek’e yaranmaya çalışır.”

‘Soylu AK Parti’yi yakarım diyor’

“Sedat Peker nasıl ‘Ben dünyayı yakarım’ diyorsa, Süleyman Soylu da ‘Bana sahip çıkmazsanız ben AK Parti’yi yakarım’ diyor. Kurtlar sofrasında düşen düşene. Hepsi ‘Ben düştüysem onu da aşağı indireyim ki, belki onu yerler’ diyor. Kimin yem olacağının kavgası bu. Soylu bakıyor kendi düşüyor, Ağar’ı aşağı çekiyor. Ağar düşerken ‘Mafya’ deyip Soylu’yu aşağı çekiyor.”

‘Yıldırım-Soylu-Albayrak iktidar kavgasında’

“Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bir iktidar mücadelesine girdiler. Açıklamalardan anlaşılan Soylu, Albayrak’a karşı mücadelesinde bir dönem Sedat Peker’i kullandı. Peker de ‘Biz seninle ortaktık, niye şimdi bunu yapıyorsun’ diye meydan okuyor. Bu ilişkiler öyle bir şeydir ki parmağınızı verirsiniz eliniz gider, elinizi verirsiniz kolunuz gider, kolunuzu verirsiniz yüreğiniz gider. Bunların yüreği kalmadı!”

‘İstanbul seçiminde gördünüz’

(Soylu’nun AK Parti’nin tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran 2015’deki seçim için “Cumhurbaşkanı’na bu tamamlanmamış seçimdir dedim” ifadesi üzerine) “Bunlar demokrasiye inanmaz, İstanbul seçimlerinde gördünüz. Bunlar gücü bırakmaktan korkuyorlar, çünkü kurtlar sofrasının son aşamasına geliyoruz, düşen düşene. Onun için herkes o sofrada kalmaya çalışıyor.”

‘Pelikan seçim olmadan devleti yönetmek istiyor’

“Pelikan, aynı FETÖ gibi seçim kazanmadan devleti yönetmek istiyor, itibar suikastı yaparak insanları tasfiye etmek istiyor, bürokrasiye, hukuka sızıp o sızma üzerinden ekonomik rant alanları oluşturup o ranta konmak istiyor.”