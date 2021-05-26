Davutoğlu Meclis önünde engellendi: Erdoğan ilk gün konuşmalıydı

TBMM önünde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ve siyaset-mafya-medya ilişkisine dair basın açıklaması yapacağını duyuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve partililer polis engeliyle karşılaştı.

Güvenlik önlemleri artırılan Meclis’in önüne barikatlar çekildi. Bunun üzerine Gelecek Partisi yetkilileri “Basın açıklamamızı Çankaya kapısının sağ tarafında yer alan merdivenlerden yapacağız” dedi.

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‘Türkiye Cumhuriyeti kimsenin tekelinde değil’

Davutoğlu engellenmesine şu sözlerle tepki gösterdi: “Milli iradenin ve milli vicdanın tecelli etiği Meclis’in huzurundayız. TBMM zor şartlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde istiklal savaşımızı yürütmüş ve cumhuriyetimizi kurmuş bir meclistir. Yine hain bir çete tarafından ülkemizin bağımsızlığına yönelik alçakça bir saldırı olduğunda da 15 Temmuz’da gazilik unvanını göstermiştir. TBMM, milletimizin vicdanı, milletimizin iradesinin makamıdır. Son günlerde yapılan tartışmalar bağlamında biz Gelecek Partisi olarak burada düşüncelerimizi ifade etmek üzere geldik. Ben TBMM’ne milletvekili, bakan ve başbakan olarak geldim. Milletin iradesinin nihai tecelli makamı olan TBMM’nin bu kez Gelecek Partisi heyeti ile geldiğimizde karşılaştığımız tavır ve tutum açıkçası milletimizin Meclis’inin itibarına yakışmamıştır. Şunu ifade etmek isteriz; Türkiye Cumhuriyet devleti ve devlet kavramının kendisi hiç kimsenin, hiçbir şahsın ve hiçbir siyasi grubun tekelinde değildir. Hiçbir legal ve illegal yapı kendilerini devletin yerine koyarak hüküm veremez, yorum yapamaz ve devlet demokratik hukuk ve ilkeleri dışında temsil edilemez.”

‘Erdoğan Soylu’nun suçsuz olduğunu ilk gün söylemeliydi’

Demokrasilerde devletin milletin örgütlenmiş bir iradesi olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle devam etti: “Bu yüce Meclis’in huzurunda milletimize gür bir sesle haykırıyoruz. Son günlerde milletin itibarını sarsan olaylar yaşanıyor. Bir organize suç örgütü lideri, yurt dışından yaptığı açıklamalarla çok ağır ithamlarda bulunuyor. İçinde intihar, cinayet ve kokain ticareti olmak üzere ağır ithamlarla bazı devlet yetkililerine de suçlamalar yapıyor. Bugün 25.gün, sayın cumhurbaşkanı ve adalet yetkilileri kamuoyuna çıkıp açık ve net ifadelerle bir savunmada bulunmamışlardır. Sayın içişleri bakanı, iki televizyon programında yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik iddialara cevap vermek yerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. başbakanı olarak bana açık itham ve hakaretlerde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eğer suçsuz olduğuna inanıyorsa Soylu’nun, bunu ilk gün söylemeliydi. 25 gün sonra değil.”

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