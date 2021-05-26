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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: Sayın cumhurbaşkanımızın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız…” dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son günlerde yayınladığı videolarla iktidarı hedef alırken, Soylu hakkında da çeşitli iddialar dile getirmişti.

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Erdoğan, bugünkü konuşmasında “Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız” demişti.

Bakan Soylu, bu açıklamanın ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.

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