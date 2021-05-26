Şampiyondan adıyla coin satan siteye dava

Beşiktaş, adını kullanarak kripto para satan siteye dava açtı.

Kulüp daha önce de bir duyuru yayınlayarak “Kötü niyetli bazı kişilerce, Beşiktaş Fan Token / Beşiktaş Coin / BJK Coin vs. adlar altında bir girişimde bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu girişimin kulübümüzle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” ifadeleriyle taraftarlarını uyarmış ve bu tür kurumlara itibar etmemelerini istemişi.

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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, kulübün avukatları Beşiktaş JK’nın markalarını kullanma hakkı ve meşru bağlantısı olmamasına rağmen ‘bjk-coin.com’ sitesinde tamamen gerçekdışı ‘Beşiktaş Coin’leri dolar ile ön satışa çıkardığını bildirdi.

Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Satın alındığı takdirde bu coinlerin borsalarda onlarca kat değerleneceğini belirten davalı internet sitesi, para toplaması/satış yapması şeklindeki eylemleri ile Beşiktaş JK’nın marka hakkına tecavüz etmiştir. Davalı internet sitesi, Beşiktaş JK’nın uzun yıllar emek verip piyasada belli bir yer edinen özgün markasının başarısından haksız gelir elde etmektedir. Dürüstlük kurallarına aykırı davranan davalı internet sitesi, marka hakkını ihlal etmekte ve haksız rekabet oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerle Beşiktaş JK’nın marka hakkına yönelik ihlalin önlenmesi ve durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılması ile davalı internet sitesine erişimin engellenmesini talep ediyoruz.”

Haberde adı geçen siteye ise an itibariyle ulaşılamadığı görüldü.