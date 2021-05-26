Rus savcı Dolce&Gabanna reklamını yasaklatmanın peşinde: ‘Aile değerleri’ni reddediyormuş

Rusya’da savcılık bir milletvekilinin şikayeti üzerine ünlü lüks markası Dolge&Gabanna’nın eşcinsel çiftlerin öpüştüğü reklamının yasaklanmasını talep etti.
İktidar partisi Birleşik Rusya (United Russia) üyesi Mikhail Romanov, markanın Instagram sayfasında yayınlanan reklam hakkında şikayette bulundu.
Söz konusu reklam İtalyan modaevinin Sevgililer Günü için hazırladığı küresel ‘Love is Love’ (Aşk aşktır) kampanyası için kullanılmıştı.
Rusya’da eşcinsel ilişkinin önünde yasal engel bulunmuyor ancak 2013’ye yapılan düzenlemeyle ‘gelenekselin dışındaki cinsel ilişkilerle ilgili propaganda yayılması’ yasaklandı.
İnsan hakları örgütleri toplumdaki eşcinselliğe karşı düşmanca tavrı artırdığı için yasal düzenlemeyi kınamıştı.
St. Petersburg’daki mahkemede savcılık videonun ‘aile değerlerini reddeden bilgiler içerdiği ve geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin propagandasını yaptığını’ öne sürdü
Dolce&Gabanna konuyla ilgili yorum yapmadı.