Peker: Şansınızı zorlamayın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, iktidara, “Şansınızı zorlamayın” diye seslendi.

Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef almaya başlamıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında Soylu’ya destek çıkmıştı.

Erdoğan şunları söylemişti: “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedef bakanımız değil güçlü Türkiye.”

Twitter’dan “Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye” diye yazan Peker şöyle devam etti: “Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!”

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Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın! — Sedat Peker (@sedat_peker) May 26, 2021

Peker daha sonra da şu tweet’leri paylaştı:

Namussuzluk yapmayın, namussuzluk yapmayın. Benim anlatacaklarım dergilerde yazan gibi de olmaz, tüm detaylarıyla anlatırım. Namussuzluk yapmayın, adam gibi savaşın. Ben şehadet gömleğini giydim. Bundan sonrası ALLAH KERİM. LA GALİBE İLLALLAH! — Sedat Peker (@sedat_peker) May 26, 2021