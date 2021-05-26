Peker: Şansınızı zorlamayın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, iktidara, “Şansınızı zorlamayın” diye seslendi.
Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef almaya başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında Soylu’ya destek çıkmıştı.
Erdoğan şunları söylemişti: “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedef bakanımız değil güçlü Türkiye.”
Twitter’dan “Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye” diye yazan Peker şöyle devam etti: “Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!”
Peker daha sonra da şu tweet’leri paylaştı: