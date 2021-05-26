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Yaramazlara biraz batar!

Yüzde 17.5 faizle ‘nefes kredisi’

KOBİ’leri pandeminin ekonomik etkilerine karşı korumayı amaçlayan ‘nefes kredisi’nde faiz oranı yüzde 17.5.

Fotoğraf: AA


Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Kredi Paketi ile ilgili detayları açıkladı. 1 Haziran 2021’den itibaren uygulanmaya başlayacak kredi 10 bankanın katılımıyla sağlanacak.

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2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

İşletmelere altı ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak, geri ödemeler 12 eşit taksitte yapılacak.

Katılımcı Bankalar:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

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TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

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