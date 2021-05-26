Erdoğan konuştu, AKP’lilerin dili çözüldü: Arkadaşlarımızın yanındayız

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını ‘en güçlü şekilde’ reddetti.

Fotoğraf: AA

Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef almaya başlamıştı. Tüm Türkiye’nin konuştuğu, dünya medyasının da dikkatini çeken videolar karşısında, muhalefet liderlerinin yanısıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bile görüş belirtirken AKP’liler derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ta ki bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Soylu’ya destek çıkana kadar.

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Soylu’ya cumhurbaşkanından sonra AKP’nin merkez yürütme kurulundan (MYK) da destek geldi.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Çelik, ‘illegal mafyatik bir kişinin, içişleri bakanı ve AKP Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım hakkındaki iddiaları’nın gündeme getirildiğini ifade etti.

AKP sözcüsü, “Sedat Peker’in iddialarını AK Parti MYK’sı en güçlü şekilde reddediyor. Biz güçlü bir siyaset hareketiyiz” dedi.

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‘Kendileri yargıya başvurdu’

Çelik, şöyle devam etti: “Bu illegal mafyatik alanların siyasete konu olmasının yanlış olduğunu söyledim. Siyasetin sivil dinamikleri içinde olmaması gereken bir şey yaptıkları. İllegal alandan yöneltilen iddiaları, kendi muhalefetlerini inşa etmek gibi tarihi bir hata yaptılar. Siyasetin referansı hiçbir zaman suç örgütü olmamalı. İçişleri bakanımız, eski başbakanımız hedef alınıyor. Diyorlar ki; söylenenlerin açığa çıkması için ne yapacağız… Zaten arkadaşlarımızın kendileri yargı mensuplarına başvuruyor.”

AKP sözcüsü, kendilerinin ‘oyunlarının farkında olduğunu’, Soylu’nun hedef alınarak nereye varılmak istendiğini gördüklerini belirtirken, şöyle devam etti: “Suç örgütlerinin söylediklerini siyasetin meşru alanı haline getirirseniz yarın öbür gün de başka bir suç örgütü mensubunun sizinle ilgili benzer iddialar getirmesi halinde bunların da meşru olduğunu kabul etmiş olursunuz. Her suç örgütü mensubu çıksa bugün bu iftiraları başka bir siyasi parti ile ilgili yapsa yarın kendileri için söylenecek sözleri de doğru kabul etmiş olurlar. AK Parti MYK’sı bütün bu iftiraların karşısında, arkadaşlarımızın yanındadır.”

Mitinglere değindi

Çelik, Peker’in yıllar önce yaptığı mitinge dair şunları kaydetti: “Gündemde konuşulan suç örgütü liderinin mitingler yaptığı, AK Parti’nin ses çıkarmadığı ifade ediliyor. Bu yanlıştır. Biz benim ilk AK Parti’deki ilk sözcülüğüm 2015’te genel başkan yardımcısıyken 12 Ekim’de bana bir soru sordunuz. Ben o zaman mitinglerle ilgili yaklaşımımızı ifade ettim. O zaman ‘Genel bir prensibimiz vardır. Herkes duysun. Kim olursa olsun bunu kişiler. Başına AK diyerek kendilerine ocak diyen organizasyonlar. Bunlarla AK Parti’nin ilgisi yoktur, bizi bağlayan konular değildir. Biz kategorik olarak reddediyoruz. Bizim onayımız olmadan sembollerimizi kullanıyorlar. Bunlarla herhangi bir şekilde aramızda bağ gösterilmesini doğru bulmayız. Kan akmasını özendiren her türlü ifadeyi reddeden bir partiyiz. Bazı yerlerde görüyoruz şu ocak, şu kişi diyerek kendilerine sıfatlar yapıştıranlar var. Bunlarla partimizin bir bağı olamaz’ demişim. Yedi sene önce sorulmuş, bu cevabı… Herhangi bir şekilde suç örgütü mensubunun partimizle ilişkilendirilmesi reddettiğimiz bir husustur.”