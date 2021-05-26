Soylu programının perde arkası: Pazartesi ısrarı; gazeteci isimlerini kim verdi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun pazartesi akşamı gazetecilerin sorularını ‘yanıtladığı‘ programın perde arkasını Habertürk yazarı Fatih Altaylı ve Sözcü yazarı İsmail Saymaz yazdı.

Fotoğraf: Twitter

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle Soylu’yu hedef almaya başlamıştı.

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Suçlamaların hedefindeki bakan Habertürk’te Kübra Par’ın moderatörlüğünde gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Ali Ersoy’un sorularını yanıtlamak üzere canlı yayına katılmış, ancak yanıttan ziyade mesaj vermişti.

Fatih Altaylı bugünkü köşesinde kendi yayın saatinde yayınlanan programı yazdı.

Altaylı’nın aktardığına göre, Bakan Soylu’nun danışmanlarından biri kanaldan tanıdıkları bir programcıyı arayarak hakkındaki iddialarla ilgili yayına katılmak istediğini söyledi. Farklı görüşlerden gazetecilerin olmasını da ‘rica ederek‘ Kübra Par’ın programına katılmak istediklerini iletti. Soru soracak gazeteciler arasında Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz’ın bulunmasının uygun olacağını belirtti.

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Kanal tarafından Altaylı’nın pazartesi ve salı akşamları programı olması nedeniyle çarşmaba günü önerildi ancak bakanlık “Çarşamba geç olur” diye ısrar etti.

Altaylı programda sordukları ve soramadıkları sorular nedeniyle eleştirilen gazetecilerin hazırlık sürecine de değindi. Program günü, gazetecilerin önceden bir araya gelip kendi aralarında bir ön görüşme yapmadıklarını belirterek, Yanardağ’ın programa üç dakika, Saymaz’ın ise yedi dakika kala geldiğini yazdı.

Saymaz da Sözcü’deki köşesinde programı yorumladı. Davet geldiğinde kamuoyunda tartışılan iddiaları layıkıyla sorabilecekleri konusunda endişe ettiğinden, teklifi kabul etmekte tereddüt yaşadığını belirten Saymaz, “İsmail Saymaz’ı davet ettik, gelmedi” dedirtmeyi mesleki çabasına yakıştırmadığını ifade etti.

Program öncesi iki saat çalışarak 20 soru hazırladığını söyleyen Saymaz, etki altında kalmamak için yayın başlamadan telefonunu kapattığını anlattı.

Soylu’nun yayına kalabalık maiyeti ve polis ordusuyla geldiğini ifade eden Saymaz yazısını şöyle sürdürdü: “Önüne dosyaları ve notları yerleştirildi. Soylu, 15 dakikalık bir girizgah için fırsat istedi. Ancak bu, Soylu’nun Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile hesaplaşmasına döndü. Peker’in iddialarına gelinmesi yönündeki bütün girişimlerimize rağmen Soylu, bildiğinden şaşmadı. Yaklaşık 45 dakika konuştu. Soylu, Süleyman Demirel taktiği izledi. Soruları aldı. Fakat bildiğini okudu. Bu yüzden kimi soruları tekrar tekrar yöneltmek zorunda kaldık.

Soylu, bu vesile ile Erdoğan’a bağlılığını ilan ederken, parti içi hesaplaşmasını açık bir alana taşıdı. Mehmet ve Tolga Ağar’a açıkça meydan okudu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü itham etti, eski İçişleri bakanları Efkan Ala’nın dönemini yargıladı ve Muammer Güler’in oğlunun para sayma makinesini hatırlattı.”