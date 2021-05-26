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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den kanun teklifi: Askerler savcı kararı olmadan yakalanabilecek

AKP milletvekilleri askerlerin savcı kararı olmadan yakalanabileceğini öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Fotoğraf: Reuters

Düzenlemeyle, askerlerin yakalanması ve tutuklanmasında uygulanacak ilave hükümler ile istisnai hükümler belirleniyor.

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AA’nın aktardığına göre kişiye ‘suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı; izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması ile tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde’, savcıya ‘derhal başvurma olanağı bulunmadığı takdirde’; amiri, üstü, askeri karakol, nöbetçi, devriye, askeri inzibat ve kolluk görevlisi asker kişiyi yakalama yetkisine sahip olacak.

Yakalanan kişi ve olay hakkında savcıya ‘hemen bilgi verilerek‘ emri doğrultusunda işlem yapılabilecek. Savcı, yakalanan kişiyi serbest bırakmaz ise en yakın askeri inzibat karakoluna veya askeri makama ya da adli kolluk görevlilerine teslim edilmesine karar verecek.

Asker kişilerin gözaltına alınması veya tutuklanması durumunda; derhal kıta komutanı veya askeri kurum amirine de haber verilecek.

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Subay ve astsubayların ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi bizzat cumhuriyet savcısı tarafından alınacak.

Askerlerin işledikleri askeri suçların soruşturulması izne tabi olacak ancak ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma genel hükümlere göre yürütülecek.

Yüce Divan’da yargılanacak askerlerle ilgili soruşturma Yargıtay başsavcısı tarafından yapılacak.

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