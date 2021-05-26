Alerjisi olduğu işini bıraktı, dünyayı dolaşmaya başladı: İyileşti

Britanya’da yaşayan 30 yaşındaki bankacı kadın dolgun ücretle çalıştığı stresli işine alerjisi başlayınca bırakmak zorunda kaldı. Dünyayı dolaşmaya karar veren kadının alerjik reaksiyonları kısa sürede iyileşti.

Fotoğraflar: swns.com

Başkent Londra’da bir yatırım bankasında çalışan Caitlin Taylor yılda 55 bin sterlin (660 bin lira) kazanıyordu. Ancak uzun saatler çalıştığı ve maaşı gibi stresinin de yüksek olduğu işi nedeniyle ciddi alerjik reaksiyonlar göstermeye başladı.

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Vücudunun her yerinde ürtiker oluşan kadının yüzünde de görüşünü engelleyecek kadar şişlikler oluşmaya başladı. Doktorlar bir dizi testten geçirdiği kadının durumuna neyin neden olduğunu ya da nasıl tedavi edileceğini bulamadı.

Üç hafta arka arkaya nefes alma güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırılan genç kadın bu kez özel doktorlara ve alternatif sağlık uzmanlarına başvurdu. Kadına strese bağlı aşırı alerjik reaksiyon teşhisi koyan uzmanlar daha sakin bir yaşam biçimine geçmediği takdirde ömür boyu ilaçlarla tedavi olmak zorunda kalacağını söyledi.

İşini bırakan Taylor tüm birikimiyle 2,5 sene sürecek bir maceraya atılmaya karar verdi. Dünyayı gezmeye başlayan Taylor işini bırakmasının üzerinden altı ay geçmeden iyileşti.

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Taylor şimdi meteliksiz ve mutlu. Aldığı radikal kararın hayatını kurtardığını söyleyen genç kadın evine 10 bin sterlin borcu ve banka hesabında yalnızca 50 sterlinle döndü. Ancak şimdi uzun süreli bir ilişkisi ve yaşam koçu olarak yeni bir işi var.

Dünyayı keşfederken İspanya’da romantik bir tatil yaptı, Yeni Zelanda’da bir otobüs dolusu partici öğrencinin peşine takıldı, Bali’de yoga inzivasına çekildi, İsveç’te bir karavan alıp seyahat etti.

İşini bırakmanın hayatını kurtardığını anlatan Taylor o günleri şöyle anlatıyor: “Gerçekten çok korkunçtu. Sabahları her yerimde kızarıklarla uyanıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum. Çok canım yanıyordu. Bütün vücudum yanmış gibi bir görünüyordum. Ama yine de çalışmaya devam ettim çünkü çoğun bir işim vardı. Bazen sabah yediden akşam 10’a kadar çalışıyordum.”

Kullandığı antialerjik ilaçların da yan etkisiyle hayatı çekilmez hale gelen Taylor bir gün her şeyi bırakup çantasını toplayıp dünyayı dolaşmaya başladığı günlerin hayatının en eğlenceli dönemi olarak anlatıyor.

Şimdi gündüzleri bir firmada danışman olarak çalışırken akşamları asıl hayali sağlık koçu kariyerini geliştiriyor. Bir yandan da Bali’ye dönmek için para biriktiyor.

Böyle bir hayali olanlara da küçük bir tavsiyesi var: “Herkes büyük değişiklikler yapmak zorunda olduğunu düşünüyor. Ben de öyleydim ve yaptım. Ama siz bu şekide yapmak zorunda değilsiniz. Küçük küçük adımlarla da ilerleyebilirsiniz.”