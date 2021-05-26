Hollanda yargısından tarihi karar: Shell, karbon emisyonlarını yarı yarıya azalt!

Petrol şirketi Shell’in Hollanda’da görülen karbon emisyon davasında ‘çevre kazandı’. Mahkeme bir ilke imza atarak Shell’in karbon emisyonu politikasında değişikliğe gitmesi gerektiğine hükmetti. Şirket 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 45 azaltmak zorunda.

Fotoğraf: Reuters

Karar, petrol şirketlerini fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarından sorumlu tutarak benzer davaların başka ülkelerde de görülmesinin önünü açabilir.

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Hollanda Çevre Dostları adlı örgütün avukatı Roger Cox, duruşma sonrası şunları söyledi: “Bu, tarihte bir dönüm noktasıdır. Çünkü bir yargıç, ilk kez büyük bir kirliliğe yol açan şirkete Paris İklim Anlaşması’na uyma emri vermiştir. Bu karar kirliliğe yol açan diğer şirketler için de önemli sonuçlar doğurabilir.”

Shell ise karara itiraz edeceğini açıkladı. Şirket sözcüsü kararı ‘hayal kırıklığı’ olarak niteledi.

Çevreciler göz açtırmıyor

Shell yakın zamanda çevreyle ilgili çıktığı diğer iki davadan da başı önde ayrılmıştı.

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Ocak ayında Britanya Yüksek Mahkemesi, binlerce Nijeryalının çevreye zarar verdiği gerekçesiyle Britanya mahkemelerinde Shell’e dava açabileceğine karar vermişti.

Shell’in yine Hollanda’da görülen bir başka davasında ise Nijerya’da sebep olduğu petrol sızıntıları nedeniyle tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı.