Pilot 40 dakika uyuyakaldı: İneceği havalimanına değil 111 kilometre uzaklıktakine gitti

Avustralya’da, uçuş sırasında uyuyakalan bir pilot inmesi gereken havalimanına 111 kilometre uzaklıktaki başka limana indi.

Fotoğraf: Reuters

Avustralya Ulaşım Güvenliği Dairesi, Temmuz 2020’de yaşanan olayla ilgili inceleme sonucunda rapor yayımladı. Rapora göre Queensland eyaletindeki Cairns kentinden Redcliff’e gitmek üzere havalanan Cessna 208B Caravan tipi uçağın pilotu 40 dakika süreyle uyudu.

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Bir öğleden sonra, ‘feribot uçuşu’ denen (uçağın yolcu ve yük taşımaksızın uçurulması) uçuşta uyuyakalan pilotun adı açıklanmadı.

Kontrol kulesi defalarca iletişim kurmak istedi; yakınlardaki uçakların pilotlarından destek istedi ancak sonuç alamadı. Pilot uyandığında Redcliffe’ten uzaklaşmıştı; Gold Coast Havalimanı’na inmesi istendi.

Raporda, pilotun yorgunluk, bir gece öncesinden uykusuzluk ve hipoksi (oksijen yetmezliği) nedeniyle uyuyakaldığının tahmin edildiği vurgulanarak, “Pilotların Caravan gibi uçaklarla uçtuklarında oksijen desteği almalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle de 10 bin feetten yüksekte uçuyorlarsa” dendi.

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Uzmanlar, hipoksinin dikkate alınması gereken bir şey olduğunun, pilotların uyku düzeni başta olmak üzere sağlıklarına ne kadar dikkat etmeleri gerektiğinin bir kez daha anlaşıldığının altını çizdi.