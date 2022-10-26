Akşam Postası / 26 Ekim 2022

TTB başkanı gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul’da gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu’ndan Aysel Tuğluk hakkında ‘Cezaevinde kalamaz’ raporu

Adli Tıp Kurumu, demans hastası Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk hakkında “Cezaevinde kalamaz” raporu verdi. Tuğluk’un tahliyesi bekleniyor.

Mahkeme, RTÜK’ün TELE1’e verdiği ekran karartma cezasına ‘dur’ dedi

Ankara 2’nci İdare Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), TELE1’e verdiği üç gün ekran karartma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DİSK Basın-İş: Gazeteci Ağgöz’ün bebeği çıplak aramadan geçirildi

DİSK Basın-İş, dün 10 meslektaşıyla birlikte gözaltına alınan gazeteci Zemo Ağgöz’ün emzirmek için emniyete götürülen bebeğinin çıplak aramadan geçirildiğini belirterek uygulamayı kınadı.

AKP, toplantısına 11 partiyi çağırdı: HDP, DEVA ve Gelecek’e davet gitmedi

AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ toplantısında 11 siyasi parti davet edildi. HDP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ne davet gitmedi.

Boğaziçi’nde Naci İnci’yi protesto eden dört öğrenciye dört yıla kadar hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım rektörü’ Naci İnci’nin 14 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto ederken gözaltına alınan sekiz öğrencinin yargılanmasına bugün devam edildi. Savcı, dört öğrenci hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası talep ederken dava 23 Kasım 2023’e ertelendi.

AYM, ‘sansür yasası’nı esastan inceleyecek

CHP’nin ‘sansür yasası’nın iptali için yaptığı başvuruyla ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) incelemesini tamamladı. AYM, eksiklik bulunmayan başvuruyu daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Çanlar hazır giyim için çalıyor: Şirketler kapanıyor, işten çıkarmalar hızlandı

Tekstil sektöründe artan ithalata karşın hazır giyimde düşen ihracat, şirket kapanmalarını beraberinde getirdi. Birçok bölgede tekstil atölyelerinin kapandığı, işten çıkarmaların başladığı belirtiliyor.

Akşener’den Erdoğan’ın ‘çocuk’ sözlerine tepki: Geçen haftanın talihlisi Kürtler oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “PKK’lılar beş, 10, 15 çocuk yapıyor” sözlerine tepki göstererek, “Kendisinden görmediği herkese karşı öfke duyan bu arkadaşların dışında cumhuriyet nefreti var” dedi.

‘Veri paylaşma zorunluluğu’ soruşturması: Meta’ya 346,7 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında WhatsApp ve çatı şirketi Meta’ya (Facebook) 346,7 milyon lira idari para cezası kesti.

Eşcinsel taraftarlardan ‘Katar’a saygı’ isteyen Britanyalı bakan tepki topladı

Dünya Kupası’ndaki maçları izlemeye gidecek eşcinsel taraftarlardan ‘eşcinsel ilişkiyi suç sayan ev sahibi Katar’a saygılı olmalarını’ isteyen Britanya Dışişleri Bakanı James Cleverly tepki çekti.