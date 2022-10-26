AKP, toplantısına 11 partiyi çağırdı: HDP, DEVA ve Gelecek’e davet gitmedi

AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ toplantısında 11 siyasi parti davet edildi. HDP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ne davet gitmedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantıda AKP’nin 2023 seçimleri için izleyeceği yol haritasını açıklayacak.

Habertürk’ün aktardığına göre AKP, cuma günü düzenleyeceği ‘Türkiye Yüzyılı’ tanıtım toplantısına, CHP, Saadet Partisi, MHP, HÜDAPAR, BBP, DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi.

AKP’nin HDP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’neyse davetiye gönderilmediği bildirildi.

Programa uzun süredir iktidar etkinliklerine çağrılmayan Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek ve Akif Beki gibi isimler de davet edilmişti.

Kimi gazeteciler katılacağını açıklasa da Sözcü yazarı Çiğdem Toker, “Ben iktidar yanlısı olmayan gazetecilerin ‘davet’ edilmesinin anlamlı bir strateji değişikliği falan değil, basbayağı bir pragmatizm olduğunu düşünüyorum… Bu toplantıya katılmamın iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağı kanısındayım. O nedenle katılmayacağım” demişti.

Portakal, Saymaz, Cilara gibi isimler toplantıya katılacağını duyurdu.