Gazeteci Çiğdem Toker, AKP’nin davetini reddetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantısına çağrılan gazetecilerden Çiğdem Toker, daveti reddettiğini açıkladı. Toker, “Bu toplantıya katılmamın iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağı kanısındayım” dedi.

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Erdoğan, yarın ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıktı toplantıda AKP’nin 2023 seçimleri için izleyeceği yol haritasını açıklayacak.

Programa uzun süredir iktidar etkinliklerine çağrılmayan Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek ve Akif Beki gibi isimler de davet edilmişti.

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugün ‘Muhalif gazetecilere davet’ meselesi’ başlıklı yazısında, AKP’nin davetine katılmayacağını açıkladı.

Toker, şunları söyledi: “Diğer partilerin faaliyetleri gazeteci olarak nasıl izleniyorsa, bu toplantının da aynı yaklaşımla izlenmesi gerektiğini düşünen meslektaşlar olabilir. Ben iktidar yanlısı olmayan gazetecilerin ‘davet’ edilmesinin anlamlı bir strateji değişikliği falan değil, basbayağı bir pragmatizm olduğunu düşünüyorum. Yukarıda anlattığım bir siyasi iklim içinde bu toplantıya katılmamın iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağı kanısındayım. O nedenle katılmayacağım”.

Bir diğer Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’se gazeteye yönelik akreditasyon yasağının sürmesi nedeniyle ”Son kararımı toplantı gününe kadar kurumsal yasağın seyrine göre belirleyeceğim” dedi.