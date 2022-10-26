TTB başkanı gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul’da gözaltına alındı.

Ankara Başsavcılığı, Korur’un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullanıldığı ve 17 HPG’linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülmüş, sosyal medyada bu iddiayla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler dolaşıma girmişti.

Fincancı, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılması gerektiğini anlattıktan sonra hakkında çıkan haberlerde sözlerinin çarpıtılarak hedef gösterildiğini söylemişti.

Örgüte yakın kimi sitelerde de kimyasal gaza maruz kaldığı öne sürülen iki PKK’lıya ait olduğu iddia edilen görüntülere yer verilmişti.

Görüntüler yurt dışında yayın yapan ve PKK’ya yakın olduğu öne sürülen bir YouTube kanalı tarafından aynı zamanda adli tıp uzmanı da olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya sorulmuş, Fincancı da yayının bir bölümünde “Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz” demişti.

‘Bağımsız heyetler incelemeli’

Bağımsız heyetlerin bölgeyi incelemesinin uluslararası sözleşmeler gereği zorunlu olduğunu vurgulayan Fincancı, şunları kaydetmişti: “Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolü’nün ilkelerinin ele alınması gerekiyor.”

Hedef göstermelerin ardından Ankara başsavcılığınca Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hakkında açılan ‘terör’ soruşturmasıyla topluma gözdağı verilmek istendiğini kaydeden Fincancı, şunları söylemişti: “Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. ‘Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir’ diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben ‘Kimyasal var‘ demişim gibi lanse ediyor.“

Gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre Fincancı bugün sabah saatlerinde, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Savcılık ayrıca TTB merkez ve odalardaki sorumlularının görevden alınmasını nöbetçi mahkemeden talep etti.

Açıklama şöyle:

“Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun ‘Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine’ şeklindeki Ek 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur.”

TTB: Mücadelemiz sürecek

TTB’nin Twitter adresinden gözaltıya tepki gösterilerek şu açıklama yapıldı: “Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yapılanları asla kabul etmiyoruz. Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz!”

Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz.



Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz! pic.twitter.com/tK16cRYQLR — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) October 26, 2022

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “TTB Başkanı ve Vakfımızın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı kabul edilemez bir şekilde gözaltına alınmıştır. Derhal serbest bırakılsın.”

TTB Başkanı ve Vakfımızın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı kabul edilemez bir şekilde gözaltına alınmıştır. Derhal serbest bırakılsın. #ŞebnemKorurFincancı #ŞebnemKorurFincancıYalnızDeğildir pic.twitter.com/ocjNbqOC49 — TİHV-HRFT (@insanhaklari) October 26, 2022

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin de konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Bir Adli Tıp hekimi, TTB başkanı çağrılınca ifadeye gidecekken gözaltına alınıyor.Gözaltında tutulan gazeteciler ve Şebnem Korur Fincancı.. Sizi asla yalnız bırakmayacağız” diye yazdı.