İYİ Parti: ‘Kimyasal silah’ iddiaları sorumsuz bir yaklaşım, kabul edilemez

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “TSK’nın PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarıyla ilgili ortaya atılan ‘kimyasal silah’ iddialarını kabul edilemez ve sorumsuz bir yaklaşım olarak görüyoruz” dedi.

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TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullanıldığı ve 17 HPG’linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülmüş, sosyal medyada bu iddiayla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler dolaşıma girmişti.

Zorlu, Twitter hesabından şunları yazdı: “TSK’nın PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarıyla ilgili ortaya atılan ‘kimyasal silah’ iddialarını kabul edilemez ve sorumsuz bir yaklaşım olarak görüyoruz. Başta terörle mücadele olmak üzere milli konularda kurumların yıpratılmasıyla sonuçlanacak yaklaşımları reddediyoruz.”

Tweet’i partinin lideri Meral Akşener de retweet’ledi.

Ne olmuştu?

Dün, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter’dan yayımlanan mesajlarında Meclis’in harekete geçmesini istemişti:

“Sosyal medyada PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır.”

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasındaysa ‘dezenformasyon çabası’ olarak nitelendirilerek reddedilmişti.

Demirtaş’ın paylaşımın ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da söz konusu iddiaları Meclis gündemine sunacağını duyurmuştu: “Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç.”

Öte yandan konuyla ilgili ‘Medya Haber’ isimli mecraya konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ‘terör propagandası’ndan soruşturma başlatılmıştı.