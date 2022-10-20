‘Kimyasal silah’ iddialarına Saray’dan yalanlama

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta kimyasal kullandığı iddialarını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın reddetti.

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TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullanıldığı ve 17 HPG’linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülmüş, sosyal medyada bu iddiayla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler dolaşıma girmişti.

Öldürülen HPG’lilerden birinin babası, kimyasal kullanımına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını Mezopotamya Ajansı’na anlatmıştı.

Demirtaş: Meclis araştırmalı

Dün, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter’dan yayımlanan mesajlarında Meclis’in harekete geçmesini istemişti:

“Sosyal medyada PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır.

Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur.

Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur.Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir.”

3- Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur.



Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) October 19, 2022

Tanrıkulu: Meclis gündemine sunacağım

Demirtaş’ın bu paylaşımın ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da söz konusu iddiaları Meclis gündemine sunacağını duyurmuştu: “Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur.Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım.Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç.”

Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur.Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım.Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) October 19, 2022

Saray’dan yalanlama

Bu tartışmaların ardından Saray’dan da yanıt geldi. İddiaları reddeden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan şu mesajları paylaştı: “Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.”