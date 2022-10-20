TTB Başkanı Fincancı’ya ‘terör’ soruşturması

Ankara başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ‘PKK yayın organına açıklama’ gerekçesiyle ‘terör propagandası’ndan soruşturma başlattı.

Fotoğraf: TTB

Fincancı, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PKK’ya kimyasal silah kullandığı’ iddialarıyla ilgili ‘Medya Haber’ isimli mecraya konuşup “Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz” demişti.

TBB başkanı, ‘bağımsız heyetlerin bölgeyi incelemesi gerektiğini’ söylemişti.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’dan açıldı.

Demirtaş dile getirmiş, MSB reddetmişti

TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullanıldığı ve 17 HPG’linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülmüş, sosyal medyada bu iddiayla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler dolaşıma girmişti.

Dün, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter’dan yayımlanan mesajlarında Meclis’in harekete geçmesini istemişti:

“Sosyal medyada PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasındaysa ‘dezenformasyon çabası’ olarak nitelendirilerek reddedilmişti.

Demirtaş’ın paylaşımın ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da söz konusu iddiaları Meclis gündemine sunacağını duyurmuştu: “Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç.”