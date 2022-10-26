AYM, ‘sansür yasası’nı esastan inceleyecek

CHP’nin ‘sansür yasası’nın iptali için yaptığı başvuruyla ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) incelemesini tamamladı. AYM, eksiklik bulunmayan başvuruyu daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Fotoğraf: Twitter

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen ama gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından CHP, bunun 29’uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

29’uncu maddede şu ifadeler yer alıyor: “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.”

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.