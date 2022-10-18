CHP, ‘sansür yasası’nın 29’uncu maddesi için AYM’ye başvurdu

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen ama gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından CHP, bunun 29’uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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40 maddeli yasa teklifi 14 Ekim’de Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Yasayla birlikte haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişmesi öngörülüyor.

Yasanın ‘sansür’ olarak yorumlanmasında 29’uncu madde en belirgin içeriğe sahip.

29’uncu maddede şu ifadeler yer alıyor: “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.”

Kanunda ‘gerçeğe aykırı bilginin’ tanımının muğlak olduğunu belirten uzmanlar, yasada tanımın yapılmadığını ve mahkemelerce yoruma açık olduğu için kanunun ifade özgürlüğünü sınırlayacağını belirtmişlerdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın kanununda ifade özgürlüğünü keyfi olarak sınırlayacağı için eleştirilen 29’uncu maddeyi, yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grubu konuşmasında bu başvurunun ardından basın yasasının tamamının iptalini isteyeceklerini kaydetmişti.

CHP, bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.