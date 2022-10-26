Boğaziçi’nde Naci İnci’yi protesto eden dört öğrenciye dört yıla kadar hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım rektörü’ Naci İnci’nin 14 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto ederken gözaltına alınan sekiz öğrencinin yargılanmasına bugün devam edildi. Savcı, dört öğrenci hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası talep ederken dava 23 Kasım 2023’e ertelendi.

Fotoğraf: Twitter (@freebogazici)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye ‘kayyım rektör’ atadığı İnci’nin 6284 sayılı Kanun kapsamında kendisi için koruma kararı çıkartarak 14 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine bir grup öğrenci ‘6284 senin mi sandın’ yazılı pankart açarak ve kırmızı boya dökerek İnci’yi protesto etmişti. Protestolarda gözaltına alınan sekiz öğrenci altı ay ila yedi yıl arasında hapis istemiyle İstanbul 60’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

ANKA’dan Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, bugünkü duruşmada görüşünü açıklayan savcı, tüm sanıkların ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan beraatini talep ederken dört sanığın rektörlük binasına kırmızı boya attığı gerekçesiyle ‘kamu malına zarar verme’ suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep eden avukatlar, rektörlük binasına atıldığı iddia edilen boyanın niteliğinin ve boyanın bir bez yardımıyla kolayca temizlenip temizlenemeyeceğinin araştırılmasını talep etti.

Talebi reddeden mahkeme, avukatlara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek davayı 23 Kasım 2023 tarihine erteledi.