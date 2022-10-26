‘Veri paylaşma zorunluluğu’ soruşturması: Meta’ya 346,7 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında WhatsApp ve çatı şirketi Meta’ya (Facebook) 346,7 milyon lira idari para cezası kesti.

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WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Rekabet Kurumu, ‘veri paylaşma zorunluluğu’ soruşturması kapsamında Meta’ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu kararında şöyle denildi: “Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.”

Meta: Rekabet Kurumu’nun tespitlerine katılmıyoruz

Meta’nın sözcüsü, konuyla ilgili “Rekabet Kurumu’nun tespitlerine katılmıyoruz. Kullanıcılarımızın gizliliğini koruyor ve insanlara kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olma hakkı ve şeffaflık sunuyoruz. Konu hakkında tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz” dedi.