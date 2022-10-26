Halk TV’den davet edildiği AKP programına katılmama kararı

AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ programına davet edilen Halk TV, iktidarın medyaya baskı uygulamalarını hatırlatarak katılmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantıda AKP’nin 2023 seçimleri için izleyeceği yol haritasını açıklayacak. Programa uzun süredir iktidar etkinliklerine çağrılmayan Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek ve Akif Beki gibi isimler de davet edilmişti.

Bunların yanısıra muhalif olarak tanımlanan bazı yayın kuruluşlarına da davet gittiği öğrenildi.

Bugün Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Erdoğan’ın bu davetine katılmayacaklarını açıkladı.

Katılmama gerekçesi olarak bazı gazete ve televizyonlara uygulanan ‘akreditasyon’ ambargosu, ‘sansür yasası’ ve çeşitli davalar gösterildi.

Açıklama şöyle:

*Kurumumuza ‘akreditasyon’ adı altında uygulanan ambargoyu yıllardır sürdürenler aynı zamanda ‘muhalif medya’ tanımı ile bizi ötekileştirmeye devam edenlerdir.

*Halk TV olarak gururla söyleriz ki, ‘davet edilmeden’ de gazetecilik yapılabildiğinin ispatı, izlenme oranlarımızdır.

*Sansür Yasası, gazetecilerle müzakere edilmeden tüm itirazlara rağmen oldu bittiye getirilmişken; gazeteciler soruşturmalarla, yüksek tazminat davalarıyla, gözaltılarla-tutuklamalarla susturulmaya çalışılırken, akreditasyon adı altında gazeteciler haber sahalarına sokulmazken Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu davetini samimi bulmadığımızı belirtmek zorundayız.

*Halk TV’ye yapılan kurumsal davete teşekkür ederek bu toplantıya katılmayacağımızı bildiriyoruz.