RTÜK’ün boş kontenjanı AKP’ye geçti

TBMM Başkanlık Divanı, boş kalan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kontenjanının AKP’ye geçmesine karar verdi.

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Üç ay önce AKP’li Taha Yücel’in başka bir göreve getirilmesiyle boşalan RTÜK koltuğuna Meclis aritmetiğine göre İYİ Partili bir ismin getirilmesi gerekiyordu. Ancak RTÜK Başkanı Şahin, seçime dair yazıyı üç ay boyunca Meclis’e göndermedi.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasıyla bu koltuğun yine AKP’ye verileceğini açıklamış; “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de üç aydır boş olan üyelik için seçim yazısını ‘gönül rahatlığıyla’ artık TBMM’ye gönderebilir” demişti.

Geçen hafta AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba’nın bu kararının ardından bir mesaj paylaşan RTÜK üyesi Taşçı, “Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçer” demişti.

1 Temmuz’daki aritmetik esas alındı

AKP, üye seçimini Fakıbaba’nın istifası kesinleşmeden düzenleyerek kurula kendi partilerinden bir ismi getirmeyi hedeflemiş ancak muhalefetin direnciyle sonrası bu tutumdan vazgeçilmişti.

Ancak bugün alınan kararla 1 Temmuz’daki Meclis aritmetiği esas alınarak boş kontenjan AKP’ye verildi.