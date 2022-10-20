Çelebi’yle AKP’ye geçen RTÜK kontenjanı, Fakıbaba’nın istifasıyla yine İYİ Parti’de

Eski CHP’li Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye geçmesiyle RTÜK üyeliğinde dengeler değişmiş, istifa eden üyenin yerine İYİ Parti yerine AKP kontenjanından bir ismin seçileceği öngörülmüştü. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bugün AKP’den ve milletvekilliğinden istifa etmesiyle avantaj yine İYİ Parti’ye geçti.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) AKP’li üyenin istifa etmesiyle boşa çıkan koltuğa, Meclis aritmetiğine göre İYİ Partili bir ismin gelmesi gerekiyordu.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasıyla bu koltuğun yine AKP’ye verileceğini açıklamış; “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de üç aydır boş olan üyelik için seçim yazısını ‘gönül rahatlığıyla’ artık TBMM’ye gönderebilir” demişti.

Bugün AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba’nın bu kararının ardından bir mesaj paylaşan RTÜK üyesi Taşçı, “Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçer” dedi.

Fakıbaba’nın vekillikten istifasına ilişkin karar Anayasa’nın 84’üncü maddesine göre Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek verilecek.

Madde şöyle: “İstifa eden, milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.”