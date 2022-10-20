Eşref Fakıbaba, AKP ve vekillikten istifa etti

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba’nın vekillikten istifasına ilişkin karar Anayasa’nın 84’üncü maddesine göre Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek verilecek.

Madde şöyle: “İstifa eden, milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.”

Fotoğraf: AA

Fakıbaba, Twitter’dan yayımladığı mesajda AKP’de ‘siyasi ve ahlaki anlayışına uygun olmayan’ kişilerin olduğunu anlattı.

Eşref Fakıbaba, AKP’de kendisine oy verenlere saygısızlık olmaması için milletvekilliğinden de istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Üyeliği ve Milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı Milletime saygılarımla arz ediyorum. pic.twitter.com/k7bXswRZeT — Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA (@aefakibaba) October 20, 2022

Fakıbaba 2009’daki yerel seçimlerde Şanlıurfa’da bağımsız belediye başkan adayı olmuş ve belediyeyi kazanmıştı.