Fakıbaba’nın istifası kesinleşmeden RTÜK’e üye seçmek isteyen AKP’den geri adım

AKP, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bugünkü istifasıyla İYİ Parti’ye geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimini Fakıbaba’nın istifası kesinleşmeden düzenleyerek kurula AKP’li isim getirmeyi hedefledi. Meclis’te muhalefetin direnciyle karşılaşan iktidar bu tutumundan vazgeçti. Ardından Meclis Başkanlığı Fakıbaba’yı bağımsız milletvekili olarak kaydetti.

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Üç ay önce AKP’li Taha Yücel’in başka bir göreve getirilmesiyle boşalan RTÜK koltuğuna Meclis aritmetiğine göre İYİ Parti’li bir ismin getirilmesi gerekiyordu. Ancak RTÜK Başkanı Şahin, seçime dair yazıyı üç ay boyunca Meclis’e göndermedi.

Sırasıyla CHP ve Memleket Partisi’nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi’nin çarşamba günü resmen AKP’ye katılmasıyla Şahin harekete geçti. Gece yarısı hazırlanan yazı Meclis’e gönderildi ve üye seçimi istendi.

Şahin’in yazısının Meclis’te olduğu saatlerdeyse AKP’nin Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba partisi ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba’nın istifasıyla RTÜK üye seçiminde sıra yine İYİ Parti’ye geçti.

Ancak Fakıbaba’nın istifa dilekçesi AKP tarafından önce kabul edilmedi. Fakıbaba bunun üzerine noter üzerinden dilekçesini bir kez daha gönderdi.

Muhalefet direnç gösterdi

AKP bu sıralarda Meclis Genel Kurulu’nda RTÜK üyesini seçmek istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partilerinin RTÜK üyeliği hakkının ‘siyasi manevralarla gasp edilmeye’ çalışıldığını söyleyerek şunları dedi: “Bir oldubittiye getirip dün gelen yazı üzerine bugün RTÜK üyeliği seçimi yapacaktınız, bu seçimin bugün yapılmasının başka türlü mahzurları da beraberinde getireceğini görerek frene bastınız.”

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de şunları söyledi: “RTÜK üyeliği konusunda bugün seçim yapmak için kendilerini yırttılar, bugün seçim yapamadılar, salı günü bir kaçak seçim yapacaklar. ‘Erdemliler Hareketi’ diye yola çıkıldı, siyasi yankesiciliğe tenezzül ediliyor.”

AKP’li Turan: ‘Kanunun olduğu bir ortamda araya başka bir işlem koymayalım’ dedik

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise ‘siyasi yankesicilik‘ ifadesinin ‘şık olmadığını’ belirterek, Özel’e bu sözünü ‘iade ettiğini’ söyledi. Turan niyetlerinin seçime gitmek olduğunu da söyleyerek bundan son anda vazgeçtiklerini açıkladı: “Biz bugün RTÜK üyeliği seçimini yapacaktık ama ‘Bir kanunumuz var, kanunun olduğu bir ortamda araya başka bir işlem koymayalım.’ dedik, koymadık. Daha önce nasıl yapıldıysa aynısını yaptık. RTÜK meselesi kendi kanunu içinde yürüyor. Mevzuat neyse yerine getirilecek. Bunu senaryolaştırmak anlamsız ve gereksiz. Buradan bir atraksiyon yaratıp AK Parti’yi itham, izam etmek yanlış.”

İYİ Parti kontenjanının önü açıldı

İşlemleri hızlandırmak ve seçimi yapmak isteyen AKP’nin bundan vazgeçmesinin ardından Fakıbaba’nın Meclis sitesindeki profili de değiştirildi ve bağımsız milletvekili ibaresi eklendi.

Böylelikle seçimlerde RTÜK üyesinin İYİ Parti kontenjanından seçilmesinin önü tamamen açılmış oldu. Diken’e konuşan kaynaklara göre Fakıbaba’nın vekillikten istifasının kabul edilmesi sonrası üye dağılımı üzerinden ‘farklı hesaplarla’ üyelik sırasının yeniden değişmesi de söz konusu olabilir. Kaynaklar daha fazla detay vermedi.

Fakıbaba’nın istifasıyla bağımsız milletvekili sayısı altıya yükseldi. AKP’nin 286, CHP’nin 134, HDP’nin 56, MHP’nin 46, İYİ Parti’nin 37, TİP’in dört, Memleket Partisi ve Demokrat Parti’nin 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Zafer Partisi ve Yenilik Partisi’nin bir milletvekili bulunuyor.

Vekillik istifası haftaya çarşamba görüşülecek

Öte yandan Meclis Başkanlığı, Fakıbaba’nın milletvekilliğinden istifasının 26 Ekim’de görüşüleceğini duyurdu. Ayrıca RTÜK üyeliği tartışmalarına da değinen Meclis Başkanlığı şunları kaydetti:

““Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın mensubu olduğu siyasi partiden ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına 20.10.2022 tarihinde sunulmuş olup, söz konusu dilekçe üzerine gerekli işlemler aynı tarihte, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda, Başkanlığımız tarafından yerine getirilmiştir. Bu çerçevede bahsi geçen milletvekillinin milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak ise TBMM Başkanlık Divanı, TBMM İçtüzüğü’nün 136’ncı maddesi uyarınca 26 Ekim 2022 Çarşamba günü toplantıya çağırılmıştır. Diğer taraftan RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemler Başkanlığımızca 6112 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.”